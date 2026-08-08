У 1990 році юнак Хо Кхань працював у лісах національного парку Фонг-Нха–Ке-Банг на півночі В’єтнаму. Під час однієї з експедицій з пошуку агарного дерева раптова гроза змусила його шукати, де сховатися. Тоді він випадково знайшов невелику печеру за скелястим обривом. Коли Кхань підійшов до неї ближче, побачив, як звідти йде туман, і почув шум води десь всередині.

Про це пише Discover Wildlife.

“Він розвернувся і пішов – і з часом забув точне місцезнаходження печери. Вона залишалася невідкритою щонайменше ще одне десятиліття, аж поки він не згадав про неї британським спелеологам, які проводили топографічну зйомку цієї місцевості. Зрештою її знову знайшли та обстежили у 2009 році”, – пише видання.

The world’s biggest cave Hang Son Doong is located in the heart of the Phong Nha-Ke Bang National Park in Vietnam. It stretches more than 5 kilometers long with the height of nearly 200 meters.

Найбільша природна печера світу

Печера Шондонг увійшла до Книги рекордів Гіннеса як найбільша природна печера світу, а саме як найбільший єдиний печерний прохід.

Висота печери становить 200 метрів, ширина – 150 метрів, а довжина – щонайменше 6,5 кілометра.

“Відгалуження печери “Надія та Візія” є найширшою камерою в печері, і, за оцінками експертів, її висота достатня, щоб вмістити хмарочос висотою понад 40 поверхів, а ширина – щоб крізь неї міг пролетіти літак Boeing 747″, – додали у публікації.

Екологія печери Шондонг

Через цю печеру протікає велика підземна річкова система, яка створює в ній особливу екосистему. Дайвери не знайшли кінця річки в печері, адже не змогли забезпечити себе достатньою кількістю газу для занурення.

“Через печеру протікає струмок Рао Тхуонг, від якого і походить назва “Шондонг”. “Сон” перекладається як “гора”, а “Доонг” означає “долина, через яку протікає струмок Рао Тхуонг”. У “Саду Едама” (також відомому як “Карстова воронка № 2″) сонячне світло проникає в печеру через долину, створюючи унікальне середовище існування”, – пише видання.

Також у цьому стародавньому підземному лісі ростуть дерева висотою до 50 метрів, а в інших місцях мох та папороті. У “Саду Едама” з печери виходить прохолодне вологе повітря, створюючи всередині завіси туману, які нагадують хмари, що іноді робить спуск у печеру туманним.

Водночас спелеологи зафіксували в печері летючих білок та змій, а інколи в печеру спускаються мавпи, аби знайти їжу. Вночі навколо печери кружляють великі, неідентифіковані птахи, можливо, що це пугачі.

“У ширшій системі печер було відкрито понад сім нових видів, серед яких жаби, риби, скорпіони та печерні салангани”, – йдеться у матеріалі.