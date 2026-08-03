У найближчі дні в Україні очікується спекотна та дуже спекотна погода – температура сягатиме подекуди +40.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко і додала – послаблення спеки очікується з 7 серпня, передає УНН.

Тиждень синоптичний, що розпочався, буде в Україні спекотним та дуже спекотним. Денна температура повітря становитиме +30+35 градусів, місцями +34+39 градусів. А подекуди можливі +40 градусів – повідомила Діденко.

За її ловами, пік спеки передбачається в Україні 6-го серпня, коли повсюди домінуватиме дуже сильна спека. До того пару днів та після того ще будуть острівці сильної спеки, але ось вся територія загалом найсильніше пропечеться саме в четвер.

Дощів – дефіцит. Дотик атмосферного фронту з півночі (карта внизу) спричинить короткі дощі з грозами сьогодні ввечері та найближчої ночі на заході України, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині – додала синоптикиня.

Діденко зауважила, що вдень у вівторок скрізь буде сухо та спекотно. У Києві 4-го серпня очікується спекотна погода з максимальною температурою повітря +32+34 градуси.

Почнеться послаблення 7-го серпня із західних областей, а впродовж 8-9 серпня зниження температури повітря пошириться на значну частину території України – резюмували синоптикиня.