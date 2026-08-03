У «Дії» очікуються три нові послуги. Йдеться про отримання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, допомога в перший рік дитини та допомогу батькам, які працюють («єЯсла»). Українців запрошують взяти участь у тестуванні цих сервісів.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Допомога у звʼязку із вагітністю та пологами для незастрахованих жінок

Там роз’яснили, що це — державна виплата для вагітних жінок і матерів, які не мають загальнообов’язкового державного соцстрахування. Зареєструватися можна за цим посиланням.

У бета-тесті послуги можуть взяти учать українки, які:

досягли 18 років;

вагітні або нещодавно народили;

не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

мають медичний висновок категорії «Вагітність та пологи», строк дії якого не закінчився або закінчився не більше ніж 6 місяців тому;

ще не отримують допомогу за цим медичним висновком і не подавали заяву іншим способом;

мають у «Дії» паспорт і РНОКПП та зареєстроване місце проживання (або фактичне місце проживання як ВПО);

мають або можуть відкрити «Дія.Картку» із загальним рахунком.

Допомога у перший рік дитини

У пресслужбі «Дії» кажуть, що допомога в перший рік дитини — це державна виплата для мам, які доглядають за дитиною до одного року.

Після запуску послуги на порталі цифрових держпослуг можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу: 7 тисяч гривень на дитину або 10,5 тисяч, якщо дитина має інвалідність. Зареєструватися можна за цим посиланням.

У бета-тесті послуги можуть взяти участь українки, які:

досягли 18 років;

мають дитину віком до 1 року 7 місяців і ще не отримують цю допомогу;

мають у «Дії» паспорт і РНОКПП та зареєстроване місце проживання (або фактичне місце проживання як ВПО);

мають або можуть відкрити «Дія.Картку» з рахунком «Турбота про дитину»;

мають завершений медичний висновок категорії «Вагітність та пологи».

Допомога батькам, які працюють («єЯсла»)

У «Дії» розповіли, що — це державна виплата для тих батьків, які працюють і виховують дитину віком від 1 до 3 років.

Після запуску послуги на порталі можна буде подати заяву онлайн та отримувати щомісячну допомогу: 8 тисяч гривень на дитину або 12 тисяч, якщо дитина має інвалідність. Зареєструватися можна за цим посиланням.

У бета-тесті послуги можуть взяти участь українці, які:

досягли 18 років;

виховують дитину віком від 1 до 3 років;

офіційно працюють повний робочий день;

мають у «Дії» паспорт і РНОКПП та зареєстроване місце проживання (або фактичне місце проживання як ВПО);

мають або можуть відкрити «Дія.Картку» з рахунком «Турбота про дитину».

Також наголошується, що якщо право на допомогу виникло раніше, заяву можна буде подати протягом шести місяців. У такому разі виплати призначать із місяця, що настає після досягнення дитиною одного року, але не раніше 1 січня 2026 року.