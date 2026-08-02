Чеські вчені допомогли відкрити новий вид одного з найменших ссавців на Землі — воно важить лише 2–3 грами, тобто менше кубика цукру.

Тварину з Ефіопії, схожу на мікроскопічну мишу з дуже довгим носом, назвали Crocidura Stanleyi, тобто білозубка Стенлі, інформує «Європульс».

Нову білозубку було виявлено в унікальному регіоні — Ефіопському нагір’ї, яке Велика рифтова долина поділяє на два великі гірські масиви. Місцевість відома тим, що серед ссавців, що живуть тут, частка ендеміків (видів, які в цій половині планети більше ніде не зустрічаються) вища, ніж де-небудь ще на материковій частині Східної півкулі.

Білозубка Стенлі живе саме тут. Це маленька непримітна комахоїдна, яка веде потайний нічний спосіб життя, тому донедавна її не вдавалося помітити ні вченим, ні фахівцями з охорони природи. Виявити тварину вдалося завдяки спеціальним пасткам (спойлер — жодна з білозубок не постраждала), а підтвердити відкриття — за допомогою детального аналізу її генетичних даних, проведеного чеськими вченими.

Справа в тому, що багато видів білозубок вкрай складно відрізнити один від одного, і лише генетичний аналіз дозволяє навчальним зрозуміти, чи належить знайдена тварина до нового виду, чи це окрема еволюційна лінія, що принципово відрізняється від найближчих родичів.

Молекулярний аналіз нового виду провели у підрозділі Інституту біології хребетних у чеському Студенце, де вчені багато років вивчають генетику та еволюцію ссавців. Сучасне обладнання та методи аналізу дозволяють досліджувати цілі геноми та знаходити різницю між тваринами, які зовні можуть здаватися практично однаковими.

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