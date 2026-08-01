Російські виші остаточно перетворюються на звичайні вербувальні пункти, а освіта стає лише ширмою для поповнення армії держави-агресорки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Інше ТВ.

Яскравим підтвердженням цієї тенденції став випадок у головному кіновиші рф — всеросійському державному інституті кінематографії. Операторський факультет закладу відкрито пообіцяв абітурієнтам зарахування на бюджет без вступних іспитів, але з однією «маленькою» умовою — попереднім підписанням контракту з міноборони рф на рік служби у підрозділах безпілотних систем.

«Показово, що в цій схемі абітурієнтам навіть не пропонують навчання бодай для вигляду. Система працює за принципом чистого бартеру: спочатку ти йдеш на війну, а вже потім, якщо виживеш, у 2027 році тебе без іспитів зарахують на перший курс, нададуть гуртожиток і статус «ветерана». Фактично вища освіта в росії стала наживкою для залучення молоді на фронт.

Навчальні заклади в рф остаточно втратили свій первинний сенс. Вони інтегрувалися у воєнну машину кремля як конвеєр із постачання «гарматного м’яса»», – зазначають в ЦПД.

Як повідомляло Інше ТВ, Ботсвана заявила про масове вербування громадян у Росії для війни