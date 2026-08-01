На вихідних в Україні переважатиме суха жарка погода з температурою вночі 15-22°, вдень 27-34°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише ЛБ.

“У західних, 03 серпня і в південних областях, місцями сильна спека 35-37° У неділю на північному заході країни, в понеділок у північній частині вдень окремі грозові дощі”, – йдеться в повідомленні.

В суботу, 1 серпня, без опадів.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 15-20°; вдень 27-32°, в західних областях місцями сильна спека 35-37°.

На Київщині та в Києві також без опадів.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.