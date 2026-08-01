Президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки укладеній угоді про рідкісноземельні метали Сполучені Штати можуть у будь-який момент отримати доступ до українських ресурсів. Про це Трамп заявив під час виступу, пише УНН.

За словами американського президента, угода може виявитися значно ціннішою, ніж 300 мільярдів доларів, оскільки вона надає США можливість працювати з українськими родовищами.

Якщо ви пам’ятаєте, я уклав угоду. Теоретично ми повернемо наші гроші, тому що ми уклали угоду щодо рідкісноземельних металів і домовилися, що зможемо туди зайти. У нас є ця угода. Ви розумієте, про що я говорю. Можливо, вона коштує набагато більше, ніж 300 мільярдів доларів, тому що ми можемо туди зайти. Україна дуже багата, у неї дуже родючі землі з точки зору рідкісноземельних металів – сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що між сторонами вже підписано відповідний контракт.

У нас підписаний контракт, який стосується рідкісноземельних металів. Ми можемо зайти туди в будь-який момент, коли захочемо, і взяти практично все, що захочемо. Це була дуже хороша угода – заявив президент США.