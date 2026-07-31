У Львові посилили правила користування електросамокатами: тепер їздити ними можна лише з 16 років і обов’язково у шоломі. Нові обмеження запровадили через зростання кількості травм серед неповнолітніх користувачів.

Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Депутати міської ради затвердили нові правила. Тепер їздити на електросамокатах та інших засобах мікромобільності можна лише з 16 років і лише в шоломі, а на окремих ділянках швидкість буде обмежена до 15 км/год – йдеться у повідомленні.

Також у місті впорядкували паркування прокатних самокатів та погодили встановлення експериментальних дорожніх знаків із додатковими вимогами для користувачів.

Ці нововведення ввели через зростання кількості травм серед неповнолітніх під час користування електросамокатами.