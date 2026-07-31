Зеленському зателефонував віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Отримав хороший телефонний дзвінок від віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса. Обговорили результати нашої нещодавньої зустрічі з Президентом Трампом у Вашингтоні – позитивної та продуктивної. Російські повітряні удари по нашій країні не припиняються, і ППО – а саме перехоплювачі для «петріотів» проти балістики – залишається основним пріоритетом. Також говорили з віцепрезидентом про наслідки російської війни для світових ринків. Домовилися, що наші команди будуть на зв’язку і опрацюють усе, що сьогодні обговорили. Дякую Сполученим Штатам за підтримку України та наших людей.”