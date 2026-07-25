На популярних курортах Європи медики фіксують зростання кількості випадків зараження вірусом Західного Нілу, який переносять комарі. Лікарі наголошують, що спеціальної вакцини або противірусного лікування для людей наразі не існує, тому головний захист — уникати укусів.

Про це пише Daily Star, повідомляє Експерт.

У Всесвітній організації охорони здоров’я пояснюють, що потепління клімату та триваліші літні сезони створюють сприятливі умови для поширення комарів, які переносять вірус. Через це ризик зараження в окремих регіонах Європи поступово зростає.

За словами регіонального директора ВООЗ у Європі Ганса Генрі Клюге, вірус Західного Нілу не є новою загрозою, однак зміна клімату допомагає переносникам швидше освоювати нові території.

Наразі найбільше випадків інфікування реєструють у країнах Південної Європи. У Греції підтвердили 21 випадок захворювання, стільки ж — в Італії, де інфекцію виявили у 17 різних районах.

Фахівці зазначають, що приблизно 70–80% інфікованих взагалі не мають симптомів. В інших випадках можуть з’явитися висока температура, сильний головний біль, висип, збільшення лімфатичних вузлів, біль у м’язах і загальна слабкість.

Найнебезпечнішим є те, що приблизно в одного зі 150 інфікованих розвивається тяжка форма хвороби з ураженням центральної нервової системи. Такі ускладнення можуть становити загрозу для життя.

Медики радять туристам користуватися репелентами, носити світлий одяг із довгими рукавами, уникати перебування надворі на світанку та в сутінках, а також за можливості спати у приміщеннях із кондиціонером або москітними сітками. Якщо після укусу комара чи повернення з регіонів, де циркулює вірус, з’явилися висока температура, сильний головний біль або скутість шиї, необхідно якнайшвидше звернутися до лікаря.