В українській армії планується перезавантаження кадрового складу. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Ірландії Міхалом Мартіним, передає кореспондент УНІАН.

“Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового головкома”, – сказав президент.

Він також висловив сподівання щодо того, що колишній головком Олександр Сирський буде співпрацювати з його наступником Михайлом Драпатим, а також ексміністром оборони Михайлом Федоровим.

“Ми будемо робити так, щоб та Олександр Станіславович і Андрій Гнатов не відпочивали, а передавали досвід новому командуванню, щоб були десь поруч, щоб допомагали, щоб радилися вони з Михайлом Васильовичем. Деякі речі, які є в задумі у Михайла Васильовича, дуже важливо, щоб ми діставали із шухляди й зараз впроваджували”, – додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що основним завданням нового керівництва армії він бачить закриття неба і розв’язання проблеми мобілізації.

“Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати, обличчя мобілізації – все це прийдеться робити у союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше”, – зауважив Зеленський.