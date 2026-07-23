Президент України Володимир Зеленський заявив, що Рустем Умєров буде займатися програмами Drone Deal та антибалістичною програмою Freya після того, як залишить посаду секретаря РНБО.

Про це президент повідомив під час зустрічі з премʼєр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передає кореспондентка Суспільного.

“Рустем Умєров має три головні питання: перемовини, завершення війни та концентрація зусиль у цьому напрямку, а також розвиток дронових технологій і проєкту Freya. Якщо нам пощастить, якщо партнери й надалі допомагатимуть нам, я переконаний, що ми зможемо. Це може стати новою сторінкою у захисті нашої держави”, — сказав президент.

Зеленський також повідомив, чому обрав ексміністра внутрішніх справ Клименка кандидатом на посаду секретаря РНБО.