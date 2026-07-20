У ніч на 20 липня 2026 року в межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних цілей противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.



Так, уражено три танкери в акваторії Чорного моря.

Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації.



Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів.



Уражено зенітний ракетний комплекс «Тор-М2», дві радіолокаційні станції «Небо-СВ», радіолокаційні станції «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М», що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення противника.



Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області рф, Наумівки Бєлгородської області рф та Вільного Поля Донецької області.



Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Багатиря та Новоукраїнки Донецької області.



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