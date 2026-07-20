До Львова велосипедом прибув французький інженер Антуан Лекуана, який за 26 днів подолав понад 2200 кілометрів із Франції до України. Свою подорож він присвятив українському народові та успішному завершенню проєкту із забезпечення резервного водопостачання Національного реабілітаційного центру UNBROKEN, передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

Під час візиту він особисто передав міському голові Львова Андрію Садовому листи підтримки від мера Канн Давіда Ліснара та мера міста Грасс Жерома Віо.

Ініціатором подорожі став сам Антуан Лекуана — інженер у сфері водопостачання, який протягом двох років працював над реалізацією проєкту резервного водопостачання для центру UNBROKEN у співпраці з французькою громадською організацією Aquassistance. За цей час він вісім разів відвідував Україну, контролюючи перебіг робіт, і пообіцяв собі: якщо проєкт вдасться успішно завершити, наступного разу він повернеться до Львова вже велосипедом.

“Для мене було цілком логічно матеріалізувати зв’язок між нашими містами. Я хотів не прилетіти літаком і не приїхати потягом, а пройти цей шлях власними силами, щоб мої ноги й колеса велосипеда торкалися землі та поєднали наші громади. А ще я дав собі слово: якщо нам вдасться успішно завершити проєкт резервного водопостачання для UNBROKEN, я повернуся в Україну велосипедом. Проєкт завершили, тож настав час виконати обіцянку”, — розповів Антуан Лекуана.