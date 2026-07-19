У Китаї розробляють масштабний проєкт “Лісове місто Лючжоу”, який має стати прикладом поєднання сучасної міської забудови та природного середовища.

Як пише видання Antena 3 CNN, новий район у місті Лючжоу на півдні країни планують практично повністю озеленити, щоб зменшити рівень забруднення повітря та зробити міський простір екологічнішим, передає Уніан.

У публікації зазначається, що Китай уже багато років намагається боротися зі смогом за допомогою жорсткіших екологічних норм, закриття окремих підприємств і розвитку громадського транспорту. Проте такі заходи лише частково розв’язали проблему. Саме тому італійський архітектор Стефано Боері запропонував значно радикальніший підхід – інтегрувати дерева та інші рослини безпосередньо в архітектуру будівель.

За даними видання, концепція виросла з успішного проєкту Bosco Verticale (“Вертикальний ліс”) у Мілані, завершеного у 2014 році. Досвід експлуатації двох житлових веж, вкритих рослинністю, показав, що така забудова здатна ефективно очищувати повітря від дрібнодисперсних частинок. Це й стало підґрунтям для створення вже цілого “міста-лісу”.

Новий район планують збудувати на північній околиці Лючжоу, де проживає близько 1,5 млн людей. Територія площею приблизно 175 гектарів буде забудована житловими будинками, офісами, школами, готелями та лікарнею, фасади, дахи й балкони яких покриють зеленими насадженнями. Загалом тут висадять близько 40 тисяч дерев і майже мільйон рослин понад ста різних видів.

За оцінками архітектурного бюро Stefano Boeri Architetti, така кількість рослинності щороку поглинатиме майже 10 тисяч тонн вуглекислого газу та близько 57 тонн дрібних забруднювальних частинок, одночасно виробляючи приблизно 900 тонн кисню. Крім очищення повітря, рослинний покрив має знижувати температуру в міському середовищі, приглушувати шум транспорту та створювати нові оселища для птахів і комах.

Проєкт також передбачає використання геотермальної енергії для опалення й охолодження будівель, встановлення сонячних панелей, а також транспортне сполучення із містом за допомогою електротранспорту. За задумом розробників, район має працювати максимально автономно та стати моделлю сталого міського розвитку.

“Лючжоу задуманий лише як відправна точка”, – йдеться у публікації. Архітектурне бюро вже запропонувало аналогічні концепції для інших китайських міст, які також потерпають від сильного забруднення повітря.

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