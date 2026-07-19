Про це нагадав працівник військового телебачення України «Армія TV», військовослужбовець Сергій Місюра.

Це поки найдорожча екранізація Мордору в стилі Wildberries. Вже пораховані збитки на $1,2 млрд.

-Якщо в когось раптом виникли думки, що для чого бити по складам Вайлдберіз та Озону, ми ж не варвари, потрібно би лише по воєнним цілям – то у мене для вас погані новини. Виривайте з коренем такі думки, та бийте на звук, якщо хтось таке жест напише.

Росія веде цілеспрямовану війну проти української економіки. За період з 2022 по 2026 рік окупанти знищили або критично пошкодили сотні цивільних складів, сортувальних хабів та логістичних вузлів провідних компаній України. Масштаби втрат цивільної інфраструктури вражають.

Ось реальні цифри та факти руйнувань нашого ритейлу та логістики:

Нова Пошта

Найбільший удар припав на мережу доставки та сортування вантажів. Понад 400 відділень, сортувальних депо та великих терміналів по всій країні зазнали пошкоджень або повного знищення. Серед найважчих втрат – інноваційні сортувальні термінали у Харкові, Дніпрі, Луцьку, Сумах, а також Київський інноваційний термінал на Оболоні, який ворог повністю знищив прямим влучанням.

Епіцентр та Нова Лінія

Атаки окупантів стерли з лиця землі понад 10 величезних торговельних та логістичних комплексів. Загальна площа вщент знищених об’єктів перевищила 177 тисяч квадратних метрів. Ворог повністю спалив або розбомбив гігантські центри в Бучі, Чернігові, Маріуполі, Херсоні, Харкові, Нікополі, а також центральний логістичний вузол у Калинівці на Київщині.

АТБ

Повністю знищено 3 потужні розподільчі центри, які забезпечували продуктами мільйони людей. На початку повномасштабного вторгнення під удари потрапили два великі розподільчі хаби під Києвом у Копилові та Красилівці. У червні 2026 року ворог повністю випалив ще один надсучасний мультитемпературний хаб мережі площею понад 37 тисяч квадратних метрів у передмісті Дніпра.

Fozzy Group

Російські ракети та дрони вщент знищили величезний гіпермаркет-хаб Fozzy Cash and Carry в Одесі площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Також під Києвом у Бориспільському районі внаслідок атаки безпілотників повністю спалено спеціалізований логістичний комплекс замороженої продукції мережі Сільпо площею 15 тисяч квадратних метрів.

Rozetka

Серйозних руйнувань зазнав центральний складський комплекс компанії в столичному регіоні, де вибуховою хвилею та уламками понівечило будівлі та транспорт. Також під час масованих обстрілів Києва було повністю зруйновано один із ключових вузлових хабів видачі товарів.

Це свідомий терор проти цивільного забезпечення та українського бізнесу. Сумарно рахунок зруйнованих логістичних площ лише цих великих брендів іде на сотні тисяч квадратних метрів, а кількість знищених товарів та посилок вимірюється мільйонами.

Країна-гній має палати та отримувати не симетричну відповідь, а кратну! Тільки так позицію вони розуміють та пам’ятають. Хай краще тепер півні думають, чому саме 10 днів тому – Вайлдберіз та Озон змінили оферту про непокриття наслідків горіння на своїх складах.

І ви вже бачили наслідки горіння на цих складах. Око Мордору видно з космосу. В тепер подивіться з чого все починалося. Так працює великокалібернв зброя із снарядами ОФЗ. Червоні, світяться, та підпалюють, з великою кількістю уламків – ці ж склали. Російське ППО саме почало підпалювати ці склади. Бо така карма і нерозуміння – з ким вони воюють.