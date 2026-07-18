Про це президент Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Детально сьогодні говорили з командирами наших корпусів, і це саме ті частини фронту, де надзвичайно інтенсивні бойові дії: Покровський та інші напрямки на Донеччині, Олександрівський напрямок, також Запоріжжя і Харківщина.

Вдячний за захист наших позицій і за ураження окупанта. Тільки один наш 17-й корпус, що діє на Запоріжжі, щомісяця забезпечує по 7 тисяч російських втрат убитими й пораненими. Там, на напрямку, постійно російські штурми. Армія окупанта просто не рахується із втратами. Тому, звісно, складно, але корпус дає Україні результати. Так само й інші наші корпуси на фронті. Дякую вам за силу.

Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, – все буде на Ставці в понеділок.

Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні також з Олександром Сирським. Рішення щодо армії будуть напрацьовані. Я дякую всім, хто дбає про Україну. Я дякую всім, хто захищає наші позиції на фронті, хто старається повертати війну додому – в Росію, туди, звідки війна сюди прийшла. Слава Україні!