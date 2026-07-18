Єнс Шпан, очевидно, йде у відставку з посади голови парламентської групи ХДС/ХСС, згідно з листом політика ХДС до членів групи, який отримав SPIEGEL.

Раніше SPIEGEL дізнався з партійних джерел, що канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) також закликав Шпана піти у відставку.

У листі Шпан заявив, що усвідомив, що його особисте щастя у створенні сім’ї з партнером несумісне з його політичною посадою.

Причиною його відставки є дебати навколо сурогатного материнства, які вів керівник парламентської групи ХДС/ХСС. Єнс Шпан давно виступав проти сурогатного материнства. Тепер він та його чоловік, Даніель Функе, стали батьками завдяки цьому методу.

Лідер парламентської групи ХДС/ХСС Єнс Шпан та його чоловік Даніель Функе Фото: Eventpress Kochan / picture alliance

Це призвело до масової критики керівника парламентської групи ХДС/ХСС. Шпан, схоже, був здивований цією критикою, або принаймні її масштабом. Шпан сказав, що балансування між його особистим рішенням народити дитину через сурогатне материнство та зрозумілими очікуваннями, покладеними на нього як на голову парламентської групи ХДС/ХСС, стало складнішим, ніж він очікував.

«Одна річ стає для мене дедалі зрозумілішою останніми днями: моя сім’я для мене найважливіше», – написав політик ХДС. Потім він подякував парламентській групі ХДС/ХСС за співпрацю.

Сурогатне материнство є незаконним у Німеччині. Ще в лютому ХДС підтвердив цю позицію резолюцією партійної конференції: «Таким чином, сурогатне материнство залишається безумовно забороненим, незалежно від мотивації».

Дії Шпана проти резолюції викликали критику в альянсі ХДС/ХСС. Лідер ХДС у Мекленбург-Передня Померанія першим закликав до відставки Шпана. Потім відділення ХДС у рідній землі канцлера Фрідріха Мерца наслідувало цей приклад.

«Як ХДС, ми з радістю вітаємо кожну новонароджену дитину», – йдеться у відкритому листі відділення Брілон у Північному Рейні-Вестфалії. Однак багато членів вважають дії Шпана такими, що серйозно підривають довіру до ХДС. «В інтересах довіри до нашої партії та довіри наших членів і виборців» вони закликають Єнса Шпана піти у відставку з посади голови парламентської групи ХДС/ХСС.