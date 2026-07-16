В Україні з’явився новий орган, який координуватиме бронювання військовозобов’язаних та допомагатиме визначати критично важливі підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Кабінет міністрів ухвалив постанову про утворення Координаційного центру з питань бронювання на період мобілізації та на воєнний час.

Він діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган при уряді. Головне завдання нового центру – координувати роботу державних органів та оперативно знаходити рішення для проблемних ситуацій, які виникають під час бронювання працівників.

Визначення критичної важливості бізнесу

Окремим напрямком роботи центру стане розгляд пропозицій щодо визнання підприємств, установ та організацій критично важливими.

Йдеться про компанії, які забезпечують:

роботу та стабільність економіки

життєдіяльність населення

потреби Збройних Сил України та інших військових формувань

Державні органи будуть зобов’язані враховувати рекомендації Координаційного центру, коли ухвалюватимуть рішення про надання бізнесу статусу критично важливого.