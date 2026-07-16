Декілька найбагатших людей росії, включно з тими, хто близький до путіна, вивезли мільярди доларів за кордон після зростання занепокоєння щодо економіки країни та бюджету уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Як стверджує видання, гучні випадки конфіскації активів посилили побоювання серед представників російської еліти, що держава може конфіскувати їхні статки або що вони можуть втратити свої статки.

Багато заможних росіян продовжують шукати інвестиційні можливості за межами країни, незважаючи на труднощі, спричинені війною та санкціями. Відтік капіталу також залишається актуальною темою в росії в міру того, як війна затягується – за даними Центрального банку, за одним із загальних показників, у перший рік конфлікту країну покинуло близько 250 млрд доларів.

путін шукає шляхи збільшення доходів після того, як чиновники з фінансів попередили його, що витрати на війну в Україні виходять за межі прийнятного. Він прагне захистити видатки на оборону, зосередивши скорочення на інших сферах державних витрат. Поки значна частина країни переживає скруту, статки російських мільярдерів за останній рік зросли, що посилює тиск на них з вимогою взяти на себе більшу частину тягаря – йдеться в публікації.

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков не відповів на запит про коментар.