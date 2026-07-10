Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.07.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 416 280 (+1 460) осіб
танків – 12 108 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 912 (+6) од.
артилерійських систем – 45 680 (+52) од.
РСЗВ – 1 923 (+1) од.
засоби ППО – 1 481 (+2) од.
літаків – 437 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 865 (+8) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 400 631 (+1 868) од.
крилаті ракети – 4 887 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 118 249 (+339) од.
спеціальна техніка – 4 402 (+0) од.
Дані уточнюються.