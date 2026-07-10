У літній ранок московські залізничні станції, що обслуговують маршрути на південь, зазвичай переповнені відпочивальниками. Протягом останніх чотирьох років напружені батьки та діти, що мріють про море, змішувалися з чоловіками у формі. Цього літа станції виглядають зовсім інакше. Поїзди, що прямують до Криму, моторошно порожні, хакі ще побільшало, і відчувається всепроникне відчуття тривоги. Як і скрізь у Росії, говорять про дефіцит бензину, атаки безпілотників, перебої з інтернетом та загрозу нового раунду мобілізації.

Про нові настрої у РФ пише The Economist.

З тих пір, як резервістів вперше мобілізували для участі в боях в Україні у 2022 році, росіяни не відчували такого занепокоєння. 2 липня Фонд громадської думки (ФГД), соціологічна служба, близька до Кремля, повідомила, що 55% респондентів заявили, що їхні колеги та родичі відчувають тривогу, порівняно з 40% минулого року. Суспільний договір Росії, за яким громадяни залишалися поза політикою, а влада залишала їх у спокої, порушено. Війна повернулася додому і є проблемою кожного. Атаки дронів, які колись обмежувалися прикордонними містами Курськ та Бєлгород, тепер загрожують більшій частині країни. 6 липня українські дрони вдарили по найбільшому російському нафтопереробному заводу в Омську, приблизно за 2500 км від лінії фронту.

По всій країні діє нормування бензину. Водії чекають дві-три години, щоб купити максимальну добову норму в 20 або 30 літрів. Деякі заправні станції порожні. У Криму та Новоросійську, місті на Чорному морі, влада заборонила роздрібний продаж бензину; заправлятися можуть лише чиновники, державні служби та бізнесмени, пов’язані з паливними операторами. Два нафтові об’єкти поблизу Новоросійська були знищені. Валерій, власник продуктового магазину в місті, очікує, що дефіцит палива матиме негативний вплив на доставку продуктів харчування та іншу логістику. Ціни на продукти харчування вже постраждали: у червні вартість картоплі зросла на 4,5% порівняно з попереднім місяцем. Деякі фермери кажуть, що не зможуть зібрати свій урожай, якщо дефіцит палива продовжиться.

У Ростовській області, на півдні Росії, власниця кількох кіосків, що продають місцеві продукти, каже, що мріє мати власний бензовоз. «Вони всі можуть йти до біса зі своїми ідеями та грандіозними амбіціями», – каже вона. «Серед них» є Володимир Путін, Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон та місцеві губернатори. «Раніше ми жили чудово. Тепер все, що потрібно робити, це перебиратися з однієї проблеми на іншу».

Олена Панфілова, яка проводить фокус-групи в Москві, каже, що настрій змінюється від розчарування до киплячої ненависті до влади. Людей гнівить не лише дефіцит палива та перебої з інтернетом, а й зростаючий розрив між реальністю та риторикою Кремля. «Єдиний вихід – припинити [бойові дії]», – каже Валерій. «Ми чуємо оптимістичні повідомлення про те, що «російські війська впевнено просуваються вздовж усієї лінії фронту» протягом усіх чотирьох років. Однак, якщо подивитися на карти, все загрузло в болоті».

Путін продовжує наполягати на тому, що війна здебільшого йде за планом. У нещодавньому інтерв’ю, читаючи свої відповіді з автосуфлера, він сказав: «Усе працює стабільно та зі значним запасом стійкості». Його голе визнання зміни обставин говорить про те, що він, можливо, все ще вирішує, який план дій він обиратиме далі. Багато росіян бояться, що замість того, щоб скоротити втрати та масштаби, він подвоїть зусилля в конфлікті.

Розмови про мобілізацію посилилися. На початку червня Сергій Гурульов, депутат парламенту, написав у соціальних мережах, що рішення про мобілізацію восени вже прийнято. Пізніше він видалив свій пост, заявивши, що його зламали. «Завжди так буває: спочатку ходять чутки, що щось погане станеться, потім влада починає це заперечувати, а потім це відбувається», — каже інший Сергій, який працює в рекламній фірмі в Нижньому Новгороді, на схід від Москви. Він думає про переїзд у сільську місцевість, де рекрутерам буде важче його знайти: «Йти в офіс стане самогубством». Багато його колег розглядають можливість втечі з країни. Обговорення еміграції є найзапеклішим з 2022 року.

У Пензенській області, на південний схід від Москви, ймовірно тривають репетиції чергового раунду мобілізації. З середини червня місцеві жителі повідомляють, що чоловіків хапають публічно та під час обшуків від дверей до дверей, везуть на збірні пункти та змушують підписувати контракти з армією. Помітно менше чоловіків зараз на вулицях. «Атмосфера в місті жахлива», — каже мешканка Олена. «Я заборонила чоловікові виходити з дому. Коли я виходжу, я замикаю його ззовні. Ми тримаємо штори зачиненими цілий день». Андрій Сурков, військовий комісар Пензи, стверджував, що рейди були просто спрямовані на полювання за ухилянтами від призову та дезертирами.

Більшовитчі бригади

Незгода стає все більш відкритою. 25 червня колишній солдат опублікував звернення до Путіна в Instagram, заявивши, що солдатів катують за відмову передавати свої заробітки командирам або виконувати самогубні місії, при цьому багатьох «обнулили» (вбили).

Володимире Володимировичу, зверніть на це увагу. Запросіть мене на зустріч. Інакше армія поверне свою зброю проти Кремля». Чоловіка, як і очікувалося, заарештували (а пізніше звільнили), але на той час відео набрало 20 мільйонів переглядів. Від солдатів до вуличних торговців невдоволення зростає. Як каже Сергій у Нижньому Новгороді: «Ніхто не розуміє, для чого все це, окрім, можливо, для задоволення его Путіна. Якщо люди протестують, їх кидають до в’язниці. Все, на що ми можемо сподіватися зараз, це що він помре».