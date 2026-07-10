Палеонтологи в Румунії виявили новий вид травоїдних динозаврів, які жили в цій місцевості близько 70 млн років тому, майже одночасно з відомими тиранозаврами. Але якщо тиранозавр був величезним хижаком Північної Америки, то виявлений у Румунії вигляд належав зовсім іншому світу — острівній Європі, де багато динозаврів були набагато меншими, ніж інші представники тих самих груп.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Наприкінці крейдяного періоду Європа була єдиним материком. На її місці був архіпелаг островів, розділених теплими морями, і нинішня гориста Трансільванія була частиною одного з таких островів. Тут динозаври жили в ізоляції серед обмежених ресурсів, тому великі травоїдні згодом ставали карликовими в порівнянні зі своїми родичами з великих континентів.

Kryptohadros ставився до родичів так званих «качконосих» динозаврів – травоїдних тварин, які пересувалися на чотирьох ногах, харчувалися рослинами та зривали листя та пагони потужними щелепами. У цій місцевості — Хацезькому басейні — поряд з невеликими травоїдними жили хижаки, рептилії, що літають, та інші представники фауни пізньокремової Європи.

На тлі гігантів на кшталт диплодоків цей динозавр особливо добре показує, наскільки різною була ера динозаврів. Диплодоки жили в Північній Америці і могли досягати 26 метрів у довжину, тоді як Kryptohadros, судячи з реконструкції скелета, був всього близько 2,5 метрів від голови до хвоста — приблизно як невеликий віслюк.

Це не робило таких динозаврів менш вдалими. Навпаки, на островах невеликий розмір допоміг різним видам обходитися меншою кількістю їжі та вижити там, де гігантам не вистачило б ресурсів.

Новий вид отримав назву Kryptohadros kallaiae, тобто «Прихований гадрозавроїд Каллаї». «Прихованим» його назвали тому, що більше століття такі кістки у Хацезькому басейні вважали останками іншого, вже відомого вигляду. Kallaiae – це посвята Чилле Каллаї, матері автора дослідження, яка підтримувала інтерес палеонтолога до природи та науки.

Хацезький геопарк ЮНЕСКО в Румунії — це одне з найголовніших європейських місць, де вивчають «карликових» динозаврів. Тут знаходять не тільки кістки дорослих тварин, а й яйця, шкаралупу та останки дитинчат.

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