Відтепер, із липня 2026 року, єдиними робочими мовами цієї міжнародної організації є англійська та німецька.

Це рішення стало можливим завдяки ініціативі Міністерства розвитку громад та територій України та послідовній роботі української делегації за підтримки держав-членів Дунайської Комісії, інформує Мінрозвитку.

«Повна відмова Дунайської Комісії від використання російської мови — це результат послідовної та професійної роботи української делегації. Щиро дякую нашим спеціалістам, які протягом багатьох місяців вели складні перемовини, шукали компроміси та переконували партнерів підтримати це історичне рішення. Це приклад того, як наполеглива дипломатична робота здатна змінювати міжнародні інституції, позбавляючи державу-агресора інструментів впливу та привілеїв, що десятиліттями здавалися незмінними», — зазначив заступник міністра Андрій Кашуба.

Російська мова використовувалася в роботі Дунайської Комісії з моменту її створення у 1949 році. Її повне виключення є не лише технічним рішенням, а й свідченням того, що міжнародні організації переглядають правила своєї роботи відповідно до сучасних викликів, принципів міжнародного права та спільних європейських цінностей.

Досягнення стало результатом спільної роботи Міністерства розвитку громад та територій України, МЗС України, Адміністрації судноплавства та Посольства України в Угорщині.

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