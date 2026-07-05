Удари України по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, що продовжуються, призвели до майже повного зникнення зовнішнього освітлення на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW зазначили, що протягом останнього року Україна систематично завдавала ударів об’єктам енергетичної інфраструктури в окупованому Криму.

В результаті, як підкреслюють аналітики, півострів практично втратив зовнішнє висвітлення в нічний час.

Експерти також зазначають, що українські війська продовжують кампанію з ураження військових та логістичних об’єктів Росії на окупованій території.

Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що 3 липня українські військові вразили низку енергетичних об’єктів, серед яких підстанції “Тарханкут”, “Випасне”, “Білогірськ”, “Саки”, “Таврія”, “Миколаївка”, “Старий Крим”, “Західно-Кримська”, а також газокомпресорну станцію “Ключі”.

Ці системи моніторингу пожеж NASA FIRMS також зафіксували теплові аномалії в районах, де розташовані ці об’єкти.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські сили також атакували залізничний міст через Червоногвардійський канал, станцію радіоелектронної боротьби біля Артемівки та підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі.

Крім того, СБУ повідомила про повторний удар по військовому аеродрому Сакі. За інформацією відомства, було пошкоджено сім літаків та сім ангарів, де розміщувалися Су-30СМ, Су-30 та Су-24.

Також українські військові вразили два ангари для зберігання безпілотників “Шахед” на аеродромі Гвардійське. Опубліковані 3 липня супутникові фотографії підтверджують пошкодження цих об’єктів.