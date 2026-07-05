Увечері 4 липня під час феєрверкового шоу до Дня незалежності США на Бруклінському мосту в Нью-Йорку спалахнула пожежа. Про постраждалих не повідомлялося.

Про це пише New York Times.

Виклик про пожежу на мосту надійшов о 21:32, повідомило Департамент поліції. Про постраждалих не повідомлялося. Поліцейські заявили, що пожежа, «дуже ймовірно», була через феєрверки на День Незалежності.

Fire breaks out on Brooklyn Bridge following fireworks display https://t.co/sXqV7DqZkM pic.twitter.com/wv7klvc9Z7 — New York Post (@nypost) July 5, 2026

Невдовзі після 22:00 пожежу, здавалося, було загашено, повідомили чиновники.

Міст залишався закритим для руху транспорту незадовго до 22:30, а машини екстрених служб блокували всі смуги руху. Офіцер, який охороняв в’їзд на міст, повідомив, що він також був закритий для пішоходів. Незадовго до 23:00 деякі машини екстрених служб покинули міст.

33-річна Шараніка Актер приїхала з Квінза, щоб подивитися феєрверк над Бруклінським мостом разом зі своїм чоловіком.

«Ніхто не панікував» у великому натовпі на Олд Фултон-стріт, сказала вона. Але багато хто з тих, хто знімав шоу, продовжували знімати відео, поки з мосту піднімався дим.

«Чесно кажучи, ми всі були досить розслаблені», – сказала пані Актер. «Я думала, що він досить маленький, судячи з мого боку».

Подорожуючи до Нижнього Мангеттена з Бронкса і намагаючись знайти зручну точку огляду, щоб спостерігати за феєрверком, Ллурате Чекай та її дочка Кледіса Чекай сподівалися викупити ніч прохолодною прогулянкою по Бруклінському мосту. Поліцейське управління заборонило їм здійснити цей похід через пожежу.

Лав Маєвська спостерігала за феєрверком з Манхеттена, недалеко від нижньої частини Бруклінського мосту, коли з подивом побачила помаранчеве полум’я.

«Я побачила цей дивний вогонь, полум’я, яке з’явилося нізвідки», – сказала 53-річна пані Маєвська, яка живе на Манхеттені та знімалася в телешоу «Дружини мафії».

Пані Маєвська сказала, що відчула, що щось вийшло з-під контролю, коли побачила полум’я, що зростало між тим, що здавалося ретельно спланованими вибухами феєрверків.

Вона сказала, що туристи навколо неї не могли помітити, що щось не так.

«Було цілком очевидно, що для корінних жителів Нью-Йорка це не було частиною шоу», – сказала пані Маєвські. «Це незвично, це вийшло з-під контролю».

З наближенням півночі миготливі вогні поліцейських машин все ще можна було побачити, як вони блокували Бруклінський міст з боку Мангеттена.

Дощ розчинив постійний натовп людей, які протягом ночі підходили до мосту, сподіваючись дістатися до Брукліна. Кілька офіцерів поліцейського управління у формі все ще стояли на сторожі, відводячи геть неохайних, мокрих пішоходів.

Бруклінський міст — один із найстаріших висячих мостів у США, його відкрили 1883 року. Він поєднує райони Манхеттен і Бруклін і є значною пам’яткою Нью-Йорка. Щороку 4 липня в американських містах відбуваються масові феєрверки, але подібні інциденти трапляються рідко через суворі заходи безпеки під час поводження з піротехнікою.