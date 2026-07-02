Російського диктатора Володимира Путіна припинити бойові дії проти України може змусити лише загроза для самої Москви, а не ситуація навколо Криму.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на місці одного із ракетних влучань у Києві, передають Новини.LIVE.

За словами глави держави, будь-які твердження Путіна про його нібито “трепетні почуття” до тимчасово окупованого півострова абсолютно не відповідають дійсності.

“Путіна до припинення бойових дій може змусити тільки острів Москва, а не Крим”, – наголосив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що диктатор насправді не знає ні ситуації в Криму, ні того, що відбувається на сході України. Усі його розповіді про те, що він нібито любить ці регіони і вони йому потрібні, є неправдою.

“Він знає його лише з доповідей своїх офіцерів”, – додав український лідер.

Зеленський пояснив, що Путін гостро потребує демонстрації бодай якихось успіхів для зміцнення підтримки всередині російського суспільства. Оскільки реальних досягнень на фронті немає, Кремль намагається тиснути на Україну залякуваннями та агресивними заявами.

“Йому треба продати своєму суспільству велику перемогу. Перемоги немає. Перемоги не буде”, – резюмував президент.

Росія стикається із серйозними труднощами — має проблеми з логістикою, боєприпасами, нафтою, бензином і дизельним паливом та навіть почала імпортувати енергоносії.

Президент також наголосив, що успішні українські операції в Криму та стримування російських військ на фронті створюють для Кремля додаткові проблеми.

Дискусії, які можуть роз’єднати суспільство, зокрема навколо виборів чи інших політичних питань, працюють на користь ворога, наголосив президент. Він також закликав українців за кордоном активніше підтримувати Україну та нагадувати світові про російську агресію.