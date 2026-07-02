У Міноборони підкреслили, що Україна працює заради справедливого миру. Водночас росія, не досягнувши цілей на полі бою, посилює удари по українських містах.

Вночі ворог здійснив одну з найбільших атак по Україні: майже 500 ударних дронів, 77 ракет, з них 25 – балістичні або гіперзвукові ракети.

Завдяки професійності наших воїнів та підтримці від партнерів вдалося перехопити більше 90% крилатих ракет і 90% ударних дронів типу Shahed. Дякуємо силам протиповітряної оборони, які щодня і щоночі захищають українське небо.

Водночас збиття балістичних ракет залишається ключовим викликом через нестачу ракет до систем Patriot.

Для того, щоб забезпечити країну антибалістичними ракетами, у квітні вперше Міністерство оборони України уклали рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot за підтримки Німеччини. Їхні поставки розпочнуться протягом наступних років.

Також уперше зроблено крок до закупівлі близько сотні ракет до Patriot на $1 млрд за рахунок кредиту ЄС. Цього року Україна також уперше почала отримувати ракети зі складів європейських партнерів.

Крім того, завдяки впровадженню стандарту НАТО After Action Review уже вдалося більш ніж удвічі підвищити ефективність Patriot проти маневрених ракет «Іскандер».

Проте цього недостатньо – Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба.

Міністр оборони України вже звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця – в обмін на майбутні поставки, законтрактовані для України.

А також із закликом зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART. Це найшвидші та найнадійніші шляхи постачання необхідних ракет до Patriot. Критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО.

Від швидкості партнерів зараз напряму залежить захист українського неба, критичної інфраструктури та життя наших людей.