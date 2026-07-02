У Нью-Йорку заарештували російських руферів Анжелу Ніколау та Івана Біркуса (Кузнєцова), які залізли на вершину антени хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг.

Про це пише Associated Press.

Ніколау та Біркус відомі завдяки документальному фільму Netflix 2024 року під назвою «Скайвокери: Історія кохання », де розповідають про їхній роман та екстремальні сходження на дахи під виглядом будівельників.

1 липня вони, одягнені в чорне і в масках, видерлися на вершину антени 443-метрового хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг. Там Біркус освідчився Ніколау. Також вони розгорнули банер із написом «Коли сила кохання перемагає любов до влади, світ пізнає мир».

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Поки довкола кружляли поліцейські вертольоти, Іван став на одне коліно і зробив Ангелині пропозицію. Пізніше пара опублікувала фотографії з вершини будівлі і знімок кільця заручини на тлі Манхеттена.

Через їхню акцію оглядовий майданчик Емпайр-стейт-білдинг тимчасово закрили. За даними CBS New York, передавальну антену довелося відключити, оскільки руфери залізли на конструкцію мовлення.

Після спуску їх затримала поліція. Наразі парі пред’явлено 8 звинувачень, включаючи незаконне проникнення, створення загрози безпеці, злочинне заподіяння шкоди, зберігання інструментів для злому та порушення громадського порядку.