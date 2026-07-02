У Нью-Йорку заарештували російських руферів Анжелу Ніколау та Івана Біркуса (Кузнєцова), які залізли на вершину антени хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг.
Про це пише Associated Press.
Ніколау та Біркус відомі завдяки документальному фільму Netflix 2024 року під назвою «Скайвокери: Історія кохання », де розповідають про їхній роман та екстремальні сходження на дахи під виглядом будівельників.
1 липня вони, одягнені в чорне і в масках, видерлися на вершину антени 443-метрового хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг. Там Біркус освідчився Ніколау. Також вони розгорнули банер із написом «Коли сила кохання перемагає любов до влади, світ пізнає мир».
BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."— Fox News (@FoxNews) July 1, 2026
As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK
Поки довкола кружляли поліцейські вертольоти, Іван став на одне коліно і зробив Ангелині пропозицію. Пізніше пара опублікувала фотографії з вершини будівлі і знімок кільця заручини на тлі Манхеттена.
Через їхню акцію оглядовий майданчик Емпайр-стейт-білдинг тимчасово закрили. За даними CBS New York, передавальну антену довелося відключити, оскільки руфери залізли на конструкцію мовлення.
Після спуску їх затримала поліція. Наразі парі пред’явлено 8 звинувачень, включаючи незаконне проникнення, створення загрози безпеці, злочинне заподіяння шкоди, зберігання інструментів для злому та порушення громадського порядку.