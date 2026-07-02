Учора російські війська атакували Миколаївщину ударними БпЛА. Унаслідок ворожого удару по території сільськогосподарського підприємства в Новій Одесі загинув 66-річний водій вантажного автомобіля.

Ще троє чоловіків віком 25, 42 та 50 років зазнали поранень.

У результаті атаки також пошкоджено складські будівлі та вантажний автомобіль. Виникла пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС.



Сім разів горіла пшениця на корені, ще в одному випадку — ячмінь. Пожежі зафіксовано у Нечаянській, Костянтинівській, Степівській, Куцурубській, Галицинівській, Шевченківській територіальних громадах Миколаївського району, Єланецькій територіальній громаді Вознесенського району, Березнегуватській територіальній громаді Баштанського району та за межами м. Миколаєва.

Вогнем знищено понад 74 га врожаю. Водночас рятувальникам вдалося врятувати ще 343 га українського хліба.



Ще в 36 епізодах горіли пожнивні залишки на сільгоспугіддях, суха трава, чагарники, лісосмуги, очерет на загальній площі понад 126 га!