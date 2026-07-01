У ніч на 1 липня (з 18:00 30 червня) ворог атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Криму, керованою авіаційною ракетою Х-59 із акваторії Чорного моря та 151 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецької обл.; Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07.30, протиповітряною обороною збито/подавлено керовану авіаційну ракету Х-59 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Нагадаємо, вчора повідомлялося про приліт балістики в Лоцкіно на Миколаївщині, що у 50 км від Миколаєва, але ніяких подробиць так і не було. І у зведенні Миколаївської ОВА балістична ракета не фігурує.