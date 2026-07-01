Уряд Данії погодив 30-й пакет військової допомоги Україні загальною вартістю близько 4,4 мільярда крон (близько 590 мільйонів євро).

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

До пакета підтримки увійдуть боєприпаси, зброя та інше спорядження для Сил оборони, а також додаткове фінансування програм підготовки українських військовослужбовців.

За словами міністра оборони Данії Єппе Брууса, 1,3 мільярда крон (близько 174 мільйони євро) із цієї суми спрямують на «данську модель» — пряме фінансування виробництва зброї через українську оборонну промисловість.

Крім того, у межах пакета передбачено додаткові кошти на закупівлю далекобійних артилерійських снарядів.

«Данія непохитно стоїть за Україною. Боротьба України за свободу — це також боротьба Європи, і ми не можемо дозволити собі підвести українців зараз, коли це найважливіше», — наголосив очільник оборонного відомства.