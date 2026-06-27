Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.06.26 орієнтовно склали:
особового складу / personnel – близько 1 399 720 (+1 350) осіб / persons
танків / tanks – 12 060 (+1) од.
бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 24 835 (+12) од.
артилерійських систем / artillery systems – 44 857 (+58) од.
РСЗВ / MLRS – 1 899 (+3) од.
засоби ППО / anti–aircraft systems – 1 447 (+0) од.
літаків / aircraft – 436 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 1 740 (+11) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 375 611 (+1 951) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 790 (+3) од.
кораблі / катери / warships / boats – 33 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 112 634 (+488) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 353 (+5) од.
Дані уточнюються