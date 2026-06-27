У Сеулі Центральний районний суд засудив колишню першу леді Південної Кореї Кім Кон Хі до 7 років позбавлення волі, пише Кореспондент.

Їй було пред’явлено звинувачення в отриманні хабарів за посередництво та прийнятті дорогих подарунків в обмін на призначення на посади та ділові послуги.

Зазначається, що команда спеціального прокурора Мін Джун Кі вимагала 7,5 років позбавлення волі, стверджуючи, що колишня перша леді неодноразово використовувала свій службовий статус для отримання особистої вигоди.

Центральний районний суд Сеула засудив колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля до 30 років ув’язнення у справі про таємні польоти дронів до Північної Кореї. Суд дійшов висновку, що він намагався спровокувати Пхеньян, щоб використати його реакцію як привід для запровадження воєнного стану.