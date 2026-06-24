Розпочалася 1582-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 251 бойове зіткнення.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 24.06.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав чотирьох ракетних ударів із застосуванням шести ракет та 77 авіаційних ударів, під час яких скинув 260 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9741 дрон-камікадзе та здійснили 3159 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 42 – із реактивних систем залпового вогню.

На Сумщині від ударів з повітря постраждали райони населених пунктів Товстодубове та Бачівськ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та п’ять пунктів управління.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося дев’ять боєзіткнень. Агресор здійснив 68 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку відбили тринадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися поблизу населених пунктів Козача Лопань, Ізбицьке, Стариця та Охрімівка, а також у напрямку Кутьківки, Лимана та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано одну спробу ворога атакувати у бік Шийківки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти шістнадцять разів атакували в районах населених пунктів Озерне, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив шістнадцять штурмових дій, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Крива Лука, Різниківка та Закітне, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти провели одну атаку у напрямку населеного пункту Малинівка.

В районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Костянтинівка та Русин Яр на Костянтинівському напрямку ворог здійснив двадцять атак.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили сорок чотири атаки. Ворог проявляв активність поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямку Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Олександроград.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 24 рази атакували. Ворог намагався просунутися поблизу Верхньої Терси, Гуляйпільського, Рибного, Добропілля, Гуляйполя та Залізничного, а також у напрямку Рівного, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки та Чарівного.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 1260 окупантів. Всі втрати ворога