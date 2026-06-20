Міністерство закордонних справ Ірану офіційно спростувало інформацію, що з’явилася у засобах масової інформації, щодо перекриття іранською стороною стратегічно важливої Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву речника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, яку цитує New York Post.

За словами офіційного представника зовнішньополітичного відомства Ірану, Тегеран продовжує виконувати свої міжнародні зобов’язання щодо забезпечення безпеки морських шляхів у регіоні.

Багаї наголосив, що військові сили країни діють у межах підписаних раніше угод:

“Збройні сили Ісламської Республіки Іран відповідно до меморандуму про припинення війни від 28 червня 2026 року вжили необхідних заходів для забезпечення безпечного проходу торгових суден через Ормузьку протоку, і судноплавство в цьому районі продовжується”, – заявив дипломатичний спікер.

Водночас всередині самого Ірану спалахнув конфлікт між дипломатами та військово-політичним крилом. Інше іранське агентство Tasnim, яке безпосередньо пов’язане з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР), випустило матеріал, у якому фактично засудило мирну позицію Міністерства закордонних справ.

Представники медіа КВІР відкрито закликали ігнорувати домовленості про припинення вогню:

Пряме звернення: “Пане Багаї! Замість того щоб заперечувати, вживіть заходів щодо закриття Ормузької протоки! Принаймні, не виконуйте меморандум про взаєморозуміння в односторонньому порядку!” – йдеться у публікації Tasnim.

Аргументація радикалів: у Корпусі вартових ісламської революції стверджують, що протилежна сторона нібито офіційно порушила меморандум, тому Іран не має жодних виправдань для подальшого виконання своїх зобов’язань щодо відкриття протоки для міжнародного судноплавства.