Цей орден старіший, ніж деякі держави. Адже заснований ще 1 листопада 1705 року королем Речі Посполитої Августом Сильним. А один із перших кавалерів ордена – гетьман Іван Мазепа. Таким чином, сама нагорода має прямий і символічний зв’язок з Україною від самого свого заснування.

Після поділу Речі Посполитої та приєднання великої частино Польщі до Російської імперії, орден залишився в її нагородній системі. Тому не дивно, що російська імператриця Катерина II, яка знищила польську державність теж є кавалером Ордена Білого Орла, який їй вручив останній король Речі Посполитої Станіслав Август Понятовський, адже він був її фаворитом. Орден скасували лише більшовики після жовтневого перевороту. На початку 1920-х років, з відновленням польської держави на карті світу, відновився і орден Білого Орла, пише Еспресо.

Тоді поляки нагородили цим орденом багато контроверсійних фігур. Насамперед – фашиського лідера Беніто Муссоліні у 1923 році – і ніхто досі цю нагороду не відкликав. Муссоліні був нагороджений тодішнім президентом Польщі Станіславом Войцеховським під час візиту в країну. Серед нагороджених орденом також є іспанський генерал і диктатор Мігель Прімо де Рівера, який після військового перевороту 1923 року встановив авторитарний режим, а також бразильський диктатор Жетуліу Варгас, який зруйнував конституційний порядок і керував Бразилією у 1930–1945 роках. Жодного з них Польща нагороди не позбавляла й не позбавила досі.

“Якщо орден Білого Орла має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Муссоліні та Мацеревича?” – відзначив цей момент голова польського МЗС.

У період радянської окупації Польщі, орден був скасований і його відновили на початку 1990-х. Першими, кого нагородили, був Папа Римський Івана-Павла II. Серед інших кавалерів ордена: Марія Склодовська-Кюрі, Лех Валенса, Вінстон Черчилль, Єлизавета II та багато інших знакових імен.

У 2005 році орден Білого Орла отримав і президент України Віктор Ющенко. Теж цікава деталь, що ніхто ніколи не згадував, щоб відкликати орден у третього президента України, який своїми указами 2007 і 2010 років надав звання Героя України командувачу УПА Роману Шухевичу та ідеологу ОУН Степану Бандері.

Загалом прецедентів позбавлення нагороди майже немає. За більш ніж 320 років існування Ордена Білого Орла відомий лише один випадок його офіційного відкликання. Йдеться про тричі прем’єр-міністра Польщі та лідера селянського руху Вінцентія Вітоса. Він отримав найвищу польську нагороду у 1921 році, однак у 1932 році був її позбавлений після вироку у так званому Брестському процесі, організованому владою санації проти опозиційних політиків. Хоча позбавлення нагороди стало автоматичним наслідком судового вироку, а не окремим політичним рішенням щодо самого ордена.

Водночас уже після поразки Польщі у вересні 1939 року президент польського уряду у вигнанні Владислав Рачкевич амністував засуджених у Брестському процесі та відновив Вітоса у всіх правах, включно з правом на Орден Білого Орла. Таким чином, ця історія позбавлення найвищої польської нагороди завершилася її поверненням. Саме тому багато польських коментаторів наголошували, що у випадку з Володимиром Зеленським йшлося б про безпрецедентний крок щодо чинного іноземного глави держави.

І ось зараз цей крок зроблено.