Ветерани, військовослужбовці та родини загиблих захисників відтепер можуть оформити одразу кілька державних послуг через портал “Дія”. Для цього достатньо подати одну електронну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та “Дії”.

Уряд запустив комплексний сервіс для ветеранів, ветеранок та членів їхніх сімей. Він дозволяє в межах однієї заяви оформити кілька державних послуг одночасно.

Зокрема, через новий сервіс можна отримати:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

статус члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України;

одноразову грошову допомогу від Міністерства у справах ветеранів;

соціальні послуги, зокрема психологічну підтримку, консультування, соціальний супровід та догляд.

“Раніше потрібно було подавати окремі заяви на кожну послугу. Наприклад, спочатку оформити статус особи з інвалідністю, дочекатися рішення, і лише потім окремо подавати заяву на грошову допомогу”, – пояснила Свириденко.

Хто може скористатися сервісом

Послуга доступна для:

чинних військовослужбовців;

осіб, звільнених з військової служби;

членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

Також заяву можна подати від імені дитини загиблого військовослужбовця. Якщо заявнику ще не виповнилося 18 років, документи подає один із батьків.

Як подати заяву

Для оформлення послуг необхідно:

Авторизуватися на порталі “Дія”. Обрати категорію заявника. Вказати потрібні послуги. Перевірити або доповнити дані, які система автоматично підтягне з державних реєстрів. Вказати, чи є судимість. Вказати реквізити банківського рахунку для отримання виплат. Обрати адресу для надання соціальних послуг. Підписати заяву за допомогою “Дія.Підпису” або іншого кваліфікованого електронного підпису.

Більшість інформації підтягуватиметься автоматично. Якщо в реєстрах бракуватиме певних даних, заявнику потрібно буде додати документи самостійно.

Скільки чекати на результат

Статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого захисника оформлюватимуть протягом п’яти робочих днів.

Після внесення інформації до Єдиного державного реєстру ветеранів війни:

Мінветеранів розглядатиме заяву на одноразову грошову допомогу до 30 календарних днів ;

; органи соцзахисту опрацьовуватимуть заявки на соціальні послуги до п’яти робочих днів.

Результат можна буде отримати онлайн у кабінеті громадянина на порталі “Дія” та електронною поштою.

Що буде далі

Після схвалення заявки одноразову грошову допомогу перерахують на вказаний банківський рахунок.

Якщо людина замовила соціальні послуги, із нею зв’яжуться соціальні менеджери, які допоможуть скласти індивідуальний план підтримки.