14 червня у Миколаєві відбувся Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам’яті засновника греко-римської боротьби в Миколаївській області, Заслуженого тренера України Олександра Федоровича Літвінова, про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація.

У змаганнях взяли участь понад 220 спортсменів із 20 команд, які представляли Миколаївську, Одеську, Харківську, Сумську та Донецьку області.

Почесними гостями турніру стали перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, президент Федерації греко-римської боротьби Миколаївської області Арсен Абсутов, головний суддя змагань Сергій Бєлобаба та Заслужені тренери України Костянтин Васильєв, Микола Салєєв і Володимир Новохатько.

Під час урочистого відкриття Георгій Решетілов вручив посвідчення майстрів спорту України Владиславу Величку, Тимуру Магеррамову та Сергію Ярченку. Посвідчення кандидата в майстри спорту України отримав Нікіта Маслов.

Також Федерація греко-римської боротьби Миколаївської області та громадська організація «Спорт без кордонів 2025» відзначили грошовими винагородами Владислава Величка, Тимура Магеррамова та Сергія Ярченка за виконання нормативу майстра спорту України, а також Ігоря Курочкіна (срібного призера Кубка України) та Максута Султанова (бронзового призера Кубка України).

Вихованці Миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 успішно виступили на домашньому турнірі та здобули низку нагород.

🥇Переможцями змагань стали: Михайло Звездун, Мурат Абсутов, Максим Бурка, Артем Возний, Мирослав Скидан, Ярослав Шинкаренко, Михайло Войтенко;

🥈Срібні нагороди вибороли: Ярослав Ярченко, Данііл Биченко, Олександр Бардін, Єгор Середняк;

🥉Бронзовими призерами стали: Артем Кручених, Марк Ляшук, Макар Яні, Владислав Максимов, Нікіта Васильєв, Олег Кирилюк, Володимир Чорнописький, Дмитро Тітєєв, Олег Кучер, Павло Мациборук.

Миколаївська обласна військова адміністрація вітає переможців та призерів змагань! Дякуємо спортсменам, тренерам та організаторам за розвиток греко-римської боротьби на Миколаївщині!