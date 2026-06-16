Кабінет Міністрів України затвердив нові виплати за взяття в полон та ліквідацію російських військових.

Уряд пояснює, що це рішення має стати додатковим мотиваційним чинником для українських військовослужбовців.

За взяття в полон військовослужбовця противника передбачено винагороду в розмірі 100 тисяч гривень.

Ця сума розподілятиметься пропорційно між військовослужбовцями, які безпосередньо брали участь у захопленні полоненого.

Очікується, що така ініціатива сприятиме збільшенню кількості полонених, яких надалі можна буде обміняти на українських військових.

За ліквідацію російського військового під час стрілецького або рукопашного бою виплачуватимуть 15 тисяч гривень.

Підставою для нарахування винагороди має бути належне підтвердження, зокрема відеофіксація.

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