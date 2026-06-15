Вперше в українському війську з’являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так й відстрочок, повідомили у Міноборони.



Держава бачить цінність того, що ви робите. Кожен день на позиції. Кожен штурм. Кожне рішення командира.



Ми бачимо ваші питання й коментарі. Тож зібрали відповіді на найбільш поширені.



Коли відпустять тих, хто давно у війську?



За завданням Президента, вже до кінця року розпочнеться поступове звільнення тих хто служить і з 2014, і з 2022. У першу чергу це буде стосуватися військовослужбовців із найбільшою вислугою років та найбільшим часом, проведеним на бойових.

Коли опублікують текст постанови, і всі зміни стануть чинними?



Постанови були ухвалені в пʼятницю, тож чекаємо на підпис та публікацію. Документи будуть опубліковані, і з того моменту зміни набудуть чинності.

Чому не збільшили базове грошове забезпечення, а доплати зросли не в усіх?



Це перший етап Трансформації Сил оборони, пріоритети якого – підсилити першу лінію та базове грошове забезпечення для тих, хто в тилу.

В першу чергу зростають зарплати у тих, хто більше ризикує власним життям. А це перша лінія оборони. В середньому – 300 тисяч гривень. Базове грошове забезпечення збільшили з 20 до 30 тисяч гривень за рахунок тилової надбавки у 10 тисяч гривень.

Щоб знайти кошти на перший етап, Міністерство оборони використало наявні ресурси.

Які будуть виплати у випадку поранення?



Якщо людина після поранення перебуває на стаціонарному лікуванні, за нею зберігаються бойові виплати — це 100 тисяч гривень на місяць. Ці виплати можуть зберігатися протягом 12 місяців безперервного лікування.

Після отримання поранення ви можете залишитись за власним бажанням у бойовій військові частині. Нормативно-правовими актами й зараз це передбачено. В експериментальній постанові теж це зазначено.

Який сенс підписувати контракт, якщо зараз я маю такі ж виплати?



Якщо ви підпишете контракт у червні, вже в липні отримаєте нову зарплату. Та контракти – це не тільки про виплати. Вперше зʼявляються чіткі терміни служби та гарантовані відстрочки відповідно до вашого бойового досвіду. Новий контракт повертає кожному військовому, який його підписав, контроль над своїм життям.

Контрактна армія з чіткими правилами — це не лише справедливість. Це сильніша позиція України.

Нагадаємо, ІншеТВ вже повідомляло про Реформа Сил оборони: усе про нові контракти, терміни служби, виплати та автоматичні переведення у війську. Але питань і досі більше, ніж відповідей, а відповіді викликають нові питання, тож будемо продовжувати інформування.