Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у понеділок візьме участь у засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі. Однією з головних тем переговорів стане російська агресія проти України.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Під час зустрічі міністри закордонних справ країн Євросоюзу обговорять подальшу підтримку України, ситуацію на Близькому Сході та відносини ЄС із Китаєм.

Очікується, що Радослав Сікорський представить учасникам засідання «Білу книгу російських актів саботажу та диверсій проти держав-членів Ради держав Балтійського моря». Документ підготував Польський інститут міжнародних справ за ініціативою польського МЗС.

Напередодні засідання європейські міністри також проведуть робочу зустріч із главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном.

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