Соцмережі стали одним із головних інструментів просування beauty бренду, а TikTok завдяки високій залученості аудиторії та вірусному поширенню контенту відкриває нові можливості для зростання. На прикладі конкретного кейсу розглянемо, як команда диджитал-агенції Ланет CLICK допомогла бренду доглядової косметики запустити TikTok з нуля та за кілька місяців суттєво збільшити охоплення й активність аудиторії.

Чому TikTok став ключовим каналом комунікації для брендів

TikTok став одним із ключових каналів комунікації для брендів краси та догляду завдяки поєднанню великого органічного охоплення й високої залученості аудиторії. Короткі відео допомагають швидко демонструвати зручність та естетичність паковання, спосіб нанесення, властивості продуктів, результати використання й експертність бренду.

Просування в TikTok дозволяє не лише залучати нових клієнтів, а й формувати лояльну спільноту через регулярну взаємодію з аудиторією, корисний контент і відповіді на запитання.

Дізнатися детальніше про те, як професійне SMM у TikTok допомагає брендам системно зростати та виходити в рекомендації, можна на сайті lanet.click.

Підхід Ланет CLICK до реалізації SMM-стратегії в TikTok

Перед запуском сторінки команда Ланет CLICK розробила комплексну SMM стратегію TikTok:

аналіз ніші, конкурентів і особливостей поведінки цільової аудиторії;

розробка контент-стратегії;

формування Tone of Voice бренду;

створення єдиного візуального стилю.

В основі лежало поєднання трендового, розважального, рекламного та нативного контенту.

Які задачі стояли перед командою

Для досягнення цілей команда визначила низку пріоритетних завдань:

запуск і системний розвиток TikTok-сторінки бренду;

підвищення впізнаваності бренду та його продукції;

формування довіри та лояльності через регулярний нативний контент;

підтримка офлайн-продажів демонстрацією продукції в торговельних мережах.

Результати просування TikTok-сторінки за 3 місяці

За 3 місяці просування TikTok-сторінка бренду вийшла на стабільні органічні покази в рекомендаціях, що забезпечило зростання охоплень і взаємодій із контентом. Відео почали набирати перегляди без додаткового просування, а залученість аудиторії зросла в кілька разів.

Результати в цифрах:

+504 000 переглядів публікацій;

+1468 переглядів профілю;

+5901 поширення;

+200 коментарів.

Такі результати стали основою для подальшого масштабування активності бренду в межах цього кейсу SMM просування.

Майбутнє б’юті-маркетингу: висновки Ланет CLICK

SMM просування бренду працює тоді, коли стратегія, якісний продакшн, трендові формати, аналітика та постійна адаптація контенту діють як єдина система. Саме комплексний підхід Ланет CLICK допоміг бренду швидко вийти в рекомендації і наростити залученість аудиторії. Про всі етапи реалізації та результати – детальніше в кейсі.

Отже, майбутнє б’юті-маркетингу в TikTok буде дедалі більше пов’язане з автентичністю, адже користувачі вже не хочуть ідеально відретушовану картинку, а натомість прагнуть щирих емоцій і реального досвіду.