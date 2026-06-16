Україна нарощує експорт заморожених малини, ожини та інших ягід. Його вартість зросла з $53,4 млн у 2023 році до $114,6 млн у 2024 році та $176,4 млн у 2025 році. Про це йдеться у дослідженні сектору ягід та горіхів України, презентованому на форумі “Розвиток експорту ягідного і горіхового сектора України” у Києві, передає Кореспондент.

За словами радниці директора ДУ “Офіс з розвитку підприємництва та експорту” Ольги Гвоздьової, основними ринками збуту цієї продукції є Польща, Німеччина, Чехія та Франція.

За даними дослідження, експорт свіжих ягід – лохини, чорниці та журавлини – після зростання з $16,8 млн у 2023 році до $27,9 млн у 2024 році у 2025 році скоротився до $22,4 млн. Основними покупцями залишаються Нідерланди, Велика Британія, Німеччина та Молдова.

Експорт волоських горіхів без шкаралупи після збільшення з $68,1 млн у 2023 році до $82 млн у 2024 році у 2025 році знизився до $61,9 млн. Найбільшими покупцями цієї продукції були Франція та Нідерланди.

Експорт волоських горіхів у шкаралупі також скоротився – з $8,6 млн у 2024 році до $5,5 млн у 2025 році, при цьому основним ринком збуту залишався Ірак, йдеться у документі.

“Після скорочення у 2022 році зараз ми поступово наздоганяємо попередні показники”, – зазначила Гвоздьова.