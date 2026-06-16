Частина українців більше не зможе використовувати закордонні паспорти, термін дії яких був продовжений за спрощеною процедурою під час війни. Такі документи вже не визнаються дійсними для міжнародних поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу Дніпропетровської області.

Скасування пільг: Закордонні паспорти, термін дії яких раніше було продовжено за спрощеною процедурою, офіційно втратили чинність для міжнародних подорожей.

Наслідки для пасажирів: Власникам таких “продовжених” документів авіакомпанії мають право відмовити у посадці на рейс, а іноземні прикордонники – у в’їзді до країни.

Коли заміна обов’язкова: Новий паспорт необхідно оформити, якщо закінчився строк його дії, він був продовжений за спрощеною схемою або в нього за старими правилами вписані відомості про дітей.

Де отримати документ: Зробити новий паспорт можна підрозділах ДМС, ЦНАПах, закордонних філіях ДП “Документ” або консульствах.

У відомстві нагадали, що Кабінет міністрів скасував тимчасовий порядок, який дозволяв використовувати закордонні паспорти з продовженим терміном дії. Такий механізм діяв із початку повномасштабного вторгнення через обмежену роботу консульських установ за кордоном.

Тепер “продовжені” паспорти не вважаються дійсними для міжнародних подорожей. Через це авіакомпанії можуть відмовити пасажиру в посадці на рейс, а прикордонні служби інших держав – у в’їзді до країни.

Нові правила поширюються як на дорослих, так і на дітей, чиї документи були оформлені або продовжені за тимчасовим порядком, запровадженим під час війни.

У ДМС нагадали, що звичайний закордонний паспорт для громадян віком від 16 років оформлюється на 10 років, а для дітей до 16 років – на 4 роки.



Оформити новий документ необхідно, якщо:

строк дії паспорта закінчився;

термін дії документа був продовжений за спрощеною процедурою;

у паспорті містяться відомості про дітей або інших членів сім’ї, внесені за старими правилами.



У міграційній службі наголосили, що без чинного закордонного паспорта легально подорожувати та перетинати державний кордон буде неможливо.

Де можна оформити новий документ

Для заміни паспорта українці можуть звернутися до:

підрозділів Державної міграційної служби в Україні;

центрів надання адміністративних послуг;

посольств і консульств України за кордоном;

філій ДП “Документ” у країнах, де вони працюють.

Якщо громадянин України перебуває за кордоном із недійсним паспортом, він може звернутися до найближчої дипломатичної установи України для оформлення посвідчення особи на повернення в Україну.