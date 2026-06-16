Міжнародний суд визнав, що Росія порушила деякі морські закони під час будівництва мосту через Керченську протоку між материковою частиною Росії та анексованим Кримом, але відхилив твердження України про те, що Москва незаконно намагалася утримати протоку під своїм виключним контролем, як йдеться у рішенні, опублікованому в понеділок, передає Reuters.

Справа до міжурядової Постійної палати третейського суду в Гаазі була подана у 2016 році після того, як Москва почала будівництво 19-кілометрового (12-мильного) Кримського мосту, що з’єднує півострів. У рішенні від 22 квітня, яке було оголошено лише в понеділок, згідно з процедурами третейського суду, суд відхилив більшість претензій Києва щодо контролю Росії над протокою з процесуальних підстав.

Суд визнав, що Росія порушила деякі морські закони, оскільки не провела належної екологічної оцінки під час будівництва мосту.

Арбітражна колегія з п’яти суддів не присудила жодних репарацій та зобов’язала обидві сторони оплатити власні судові витрати за процедуру, яка тривала десять років.

Ця справа є однією з кількох проваджень у міжнародних судах та установах, які Київ порушив проти Росії, пов’язаних з анексією Криму у 2014 році та повномасштабним вторгненням Москви у 2022 році.

Керченський міст має вирішальне значення для постачання палива, продуктів харчування та інших товарів до Криму, де порт Севастополя є історичною базою Чорноморського флоту Росії.

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