На тлі дефіциту пального в окупованому Криму російські військові почали красти бензин у цивільних.

Про це повідомляє рух опору “Жовта Стрічка”, пише ЛБ.

Активісти руху “Жовта Стрічка” повідомляють про випадок, коли російські військовослужбовці вилучили пальне у місцевих жителів в районі Джанкоя, де останніми днями особливо гостро відчувається нестача бензину та дизеля.

“За словами місцевих жителів, військові пояснюють свої дії проблемами з постачанням та труднощами з доставкою пального до позицій”, – кажуть у русі опору.