Обсяг простроченої дебіторської заборгованості російського корпоративного сектору перевищив 117,5 млрд доларів. Найбільші проблеми з платежами зафіксовані у видобувній, обробній промисловості та торгівлі. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

За інформацією розвідки, станом на кінець лютого 2026 року частка прострочених платежів у корпоративному секторі росії досягла 6,7%, що еквівалентно близько 3,8% російського ВВП. Такі дані наведені в “Огляді фінансової стабільності” Центробанку рф за четвертий квартал 2025 року та перший квартал 2026 року.

Найскладніша ситуація спостерігається у видобувній галузі, де частка простроченої заборгованості перевищила 8%. В обробній промисловості та сфері торгівлі цей показник наближається до 7%.

У СЗР зазначають, що саме ці галузі російська влада традиційно називає фундаментом своєї воєнної економіки.

Водночас російський Центробанк заявляє про відсутність системних ризиків для фінансової стабільності, хоча визнає погіршення фінансового стану корпоративного сектору.

За даними розвідки, дедалі більше компаній у росії використовують відстрочку платежів як альтернативу банківському кредитуванню. Таким чином звичайні комерційні операції фактично перетворюються на міжкорпоративні кредити, що дозволяє підтримувати поточну діяльність без залучення банківських позик.

У СЗР наголошують, що така практика лише відкладає вирішення проблеми та створює додатковий тиск на бізнес. Через дефіцит ліквідності підприємства змушені дедалі більше покладатися на дороге короткострокове фінансування, скорочуючи інвестиційні програми.

Особливо вразливим залишається малий та середній бізнес, оскільки великі компанії, затримуючи розрахунки, перекладають власні фінансові труднощі на постачальників і підрядників.