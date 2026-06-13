11 червня вперше в Україні люди придбали ліки на основі медичного канабісу. Відбулося це в одній з аптек Вінниці, де троє пацієнтів змогли купити ліки з канабісом за електронним рецептом.

Про це розповіли у МОЗ та в благодійному фонді “Пацієнти України”.

Перші ліки з канабісом отримали двоє ветеранів із хронічним болем і фантомним болем після ампутації, а також лікарка з розсіяним склерозом.

Усім їм лікарі виписали електронні рецепти на препарат на основі дельта-9-тетрагідроканабінолу у формі твердих капсул.

Початкова доза становитиме 5 мг, та згодом лікар коригуватиме терапію.

Ветеран Павло Богданов, який отримав ці ліки, має контузії, осколкові поранення, хронічний біль.

“Раніше я лікувався звичайними знеболювальними. Спочатку вони допомагали, але згодом почалися проблеми зі шлунком, печінкою та іншими органами. Я дуже сподіваюся, що нове лікування допоможе мені і багатьом моїм побратимам, які повернулися з фронту”, — говорить Богданов, якого цитує благодійний фонд “Пацієнти України”.

Підпис до фото,Ветеран Ярослав Юрчук одним з перших отримав ліки на основі медичного канабісу

Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс ще три роки тому, у грудні 2023 року. Він набув чинності у серпні 2024-го.

Після цього майже два роки тривала розробка нормативної бази, щоб виробництво і отримання ліків з канабісом в Україні стали можливими, пише ВВС.

За оцінками МОЗ, ліків на основі медичного канабісу можуть потребувати близько шести мільйонів українців.

Державні програми поки що не покривають вартість таких препаратів, тому пацієнти купують їх. Орієнтовна ціна за курс лікування у 10 днів коштує 900 грн.

Хто може отримати ліки з медичним канабісом

Перелік хвороб і станів, за яких призначають медичний канабіс, затвердили ще два роки тому.

Як зазначили у МОЗ, перелік заснований на найсучасніших дослідженнях і доказах ефективності. Також його періодично переглядатимуть.

Наприклад, медичний канабіс можуть призначити при нудоті та блюванні внаслідок хімієтерапії, під час лікування раку, при хворобі Паркінсона.

Також його показано людям з діабетичною нейропатією, розсіяним склерозом, ураженні трійчастого та лицевого нерва, ураженні нервових корінців та сплетінь. Повний перелік діагнозів можна знайти тут.

Підпис до фото,Ветеран Ярослав Юрчук мучився від болю після ампутації

Йдеться про ті випадки, коли інші ліки не допомагають і мають побічні ефекти.

“Ці препарати є доказовими, безпечними та не викликають залежності. Їх давно застосовують у світі для лікування хронічного болю, спастичності, окремих форм епілепсії та інших станів”, — говорить Софія Кучерук, директорка Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені Ющенка.

За її словами, препарати на основі медичного канабісу давно використовують в міжнародній медичній практиці.

“Сьогодні ми вперше переходимо від дискусій про медичний канабіс до реального доступу пацієнтів до лікування. Для людей із розсіяним склерозом, хронічним болем чи наслідками важких поранень це реальна можливість жити без постійного болю та зберігати якість життя”, — зазначила директорка БФ “Пацієнти України” Інна Іваненко.

Як отримати ліки з канабісом

Ліки можна отримати тільки за електронним рецептом. Такий рецепт може видати лікар “первинки” – тобто сімейний лікар або терапевт. Також такий рецепт може видати лікар, який надає спеціалізовану медичну допомогу.

Термін дії рецепта на лікарські засоби на основі медичного канабісу становить 10 днів з дати його виписування.

Підпис до фото,Перші ліки з канабісом в Україін продали у Вінниці

Отже, щоб отримати ліки на основі медичного канабісу потрібно:

1. Звернутися до лікаря. Якщо є медичні показання до препарату, лікар сформує електронний рецепт. У рецепті зазначаються форма випуску, дозування та склад діючих речовин.

2. Отримати дані рецепта. Пацієнт отримає сповіщення на телефон із номером е-Рецепта та кодом його погашення. Якщо людина не має телефону, лікар видасть інформаційну пам’ятку до рецепта.

3. Звернутися до аптеки. Інформацію про найближчу аптеку, де можна придбати ліки з канабісом, можна отримати через контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

4. В аптеці треба назвати номер е-рецепта та код підтвердження зі сповіщення.

5. Якщо в аптеці буде вже готовий препарат, його нададуть після погашення рецепта. Якщо ліки треба виготовити, фармацевт повідомить дату, коли можна за ними прийти. Під час повторного візиту потрібно повторно надати номер е-Рецепта та код підтвердження.

Дозування та режим приймання ліків на основі канабісу визначає лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань.

Де в Україні роблять ліки з канбісом

За інформацією Держлікслужби, ліцензії на виготовлення ліків з канабісом в Україні мають 36 комунальних і 30 приватних компаній.

Наразі ліки з канабісом можна придбати в аптеках у Вінниці, Дніпрі, Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.

Сьогодні в Україні працює близько 50 таких аптек, розповіли у БФ “Пацієнти України”.

До цього переліку найближчим часом планують додати ще 17 аптек.

Контроль за дотриманням законодавства з виготовлення і розповсюдження ліків здійснює поліція і Держслікслужба.

Не боятися спитати і не боятися призначити

Пацієнтські організації закликають українців, які мають медичні показання, звертатися до лікарів та обговорювати можливість призначення ліків на основі медичного канабісу.

Не менш важливою називають потребу у навчанні лікарів.

“Тепер дуже важливо, щоб пацієнти не боялися говорити зі своїми лікарями про медичний канабіс, а лікарі — призначати його тим, кому він справді потрібен”, — зазначив Дмитро Шерембей, голова координаційної ради БО “100% Життя”.

Шерембей, який багато років адвокував легалізацію медичного канабісу, називає виписування перших рецептів історичним моментом для української медицини.

До ухвалення закону багато українських пацієнтів – цивільних і ветеранів війни – покладалися на чорний ринок, щоб мати можливість втамувати біль.

“Багато лікарів досі не розуміють роль медичного канабісу і його роль для полегшення побічних наслідків лікування раку. Ще рік-два тому це було неможливо і пацієнтам доводилось шукати альтернативні легальним шляхи полегшувати больові синдроми. Сподіваюсь, що нові процедури полегшать пацієнтам проходження ракового лікування”, – розповів ВВС News Україна Віктор, який кілька років тому лікувався від раку.

Щоб полегшити біль після хіміотерапії, він був змушений купувати канабіс нелегально.

Дуже важливо розширювати мережу аптек і зробити лікування доступним, говорить Геннадій Шабас, голова Української асоціації медичного канабісу.

“Ми довго доводили, що медичний канабіс — це не про політику чи стереотипи. Це про людей, які живуть із хронічним болем, важкими неврологічними захворюваннями або наслідками бойових поранень. Нам потрібно розширювати мережу аптек, спрощувати регулювання, щоб кожен пацієнт, який потребує таких ліків, міг отримати їх без зайвих бар’єрів” — наголосив Шабас.

Ще кілька років тому сама ідея медичного канабісу викликала політичні спекуляції та страхи, говорить народна депутатка від фракції “Голос” Ольга Стефанишина.

Вона була однією з тих, хто багато років відстоював ухвалення законопроєкту про канабіс.

“Тепер є зелене світло для розширення таких програм, навчання лікарів та виробництва таких ліків в Україні”, — заявила Ольга Стефанишина.

Раніше проти легалізації медичного канабісу виступала партія “Батьківщина”. Її представники критикували цю ініціативу.

“Цей закон не про допомогу людям, — говорив один з її членів Сергій Власенко. – А про вирощування марихуани в Україні та перетворення цього на великий бізнес, приватний бізнес”.

Оскільки Україна перебуває у розпалі війни, а поліцію часто звинувачують у корупції, Власенко говорив, що легалізація канабісу може бути небезпечною.

Без суворого державного контролю, вважає Власенко, закон може стати засобом корупції та злочинної діяльності.