Уражено важливий об’єкт нафтотранспортної інфраструктури, пункти управління та райони зосередження противника.

В ніч на 13 червня 2026 року підрозділи Сил оборони України у Волгоградській області рф уразили цех підготовки та перекачування нафти в районі населеного пункту Котово.

Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Об’єкт забезпечує підготовку, транспортування та перекачування нафти магістральними трубопроводами до нафтопереробних підприємств і експортної інфраструктури російської федерації. Зокрема, збирає та готує нафту з родовищ Коробковського нафтогазового родовища (Волгоградська область) та суміжних родовищ у Волгоградській, Астраханській області та Республіці Калмикія.

Окрім того уражено пункти управління противника в районах Соледара Донецької області та Верхньої Криниці Запорізької області.

Також завдано ураження пунктам управління БпЛА в районах Хоромного Брянської області російської федерації, Верхньої Криниці Запорізької області, Воскресенки на Донеччині та Новомиколаївки Херсонської області.

Серед іншого уражено райони зосередження особового складу противника в районах Соледара та Успенівки Донецької області, Голубівки Харківської області, Привільного Запорізької області, Колотилівки Бєлгородської області рф, а також Нових Юрковичів і Чорноземного Городка Брянської області (рф).

Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України.